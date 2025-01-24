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Galatasaray ve Fenerbahçe 10 günde 3 kere oynayabilir

Galatasaray ve Fenerbahçe 10 günde 3 kere oynayabilir
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Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 10 günde 3 derbi maçına çıkma ihtimali ortaya çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 25.haftasında Rams Park'da karşı karşıya gelecek. Eğer bu iki takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşirse 10 günde 3 derbi maçı oynayacaklar.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizden Galatasaray haftayı 9. Fenerbahçe 23. Beşiktaş ise 24.olarak tamamladı.

Galatasaray'ın grubu ilk 8'de bitirmesi için deplasmanda oynayacağı Ajax'ı kesin olarak yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 8 ihtimali bulunmuyor. Play-off oynamak adına ilk 24'e girmeleri için Midtjylland ve Twente deplasmanlarından en kötü 1 puanla ayrılmaları gerekiyor.

3 TAKIM DA BİRBİRLERİYLE EŞLEŞEBİLİR

Galatasaray, Ajax'ı yenemezse ilk 8'in dışında kalacak ve son 16 Turuna kalmak adına play-off maçlarına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu turda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la eşleşebilir.

9. ve 16.sıradaki yer alan takımlar seri başı, 17 ve 24.sıradaki takımlar seri başı olmayan kulüpler olarak kuraya dahil olacaklar. Bu durumda üç büyük takımın da birbirleriyle eşleşme şansı bulunuyor.

10 GÜNDE 3 DERBİ OYNANABİLİR

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 25.haftasında Rams Park'da karşı karşıya gelecek. Eğer bu iki takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşirse 10 günde 3 derbi maçı oynayacaklar.

  • 13 Şubat / UEFA Avrupa Ligi Play-off turu 1.maç
  • 20 Şubat / UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçı
  • 23 Şubat / Trendyol Süper Lig'deki derbi müsabakası

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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