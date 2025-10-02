Galatasaray ve Beşiktaş Derbisine Kırmızı Kart Damgası

Haberler

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 derbide toplam 5 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan ise 2 futbolcu oyundan ihraç edildi. 4 Ekim'de oynanacak derbide iki takım da galibiyet isiyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 derbide 5 kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlılarda 3, sarı-kırmızılılarda ise 2 futbolcu oyundan ihraç edildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde yoluna kayıpsız devam edeni sarı-kırmızlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, Kartal ise son haftalardaki yükselen formunu derbide de ortaya koymanın peşinde.

İki takım arasında oynanan son maçlarda en dikkat çeken istatistik ise kırmızı kart sayıları.

Son 5 derbide 5 kırmızı kart

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında 4'ü Süper Lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 5 derbide 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçte Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da 2 futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.

Geçtiğimiz sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kara Kartal'dan Semih Kılıçsoy, Aslan'dan da Frankowski oyundan ihraç edildi.

Yine aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşma ise söz konusu dönemde kırmızı kartın çıkmadığı tek mücadele oldu.

2024-2025 sezonunun başında oynanan Süper Kupa'da Galatasaraylı Victor Nelssson kızarırken, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlıların file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki maçta da yine Beşiktaş'tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
