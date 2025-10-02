Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi: Sarı-Kırmızılılar 6-4 Önde

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 6'ya 4 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmazken son 10 müsabakada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti. Bu mücadelelerde 10 maçta siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 15 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig) - İSTANBUL