Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi: Sarı-Kırmızılılar 6-4 Önde

Güncelleme:
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların 6 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar 4 kez kazandı. İki takım, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmazken son 10 müsabakada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti. Bu mücadelelerde 10 maçta siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 15 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig) - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
