UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 Atletico Madrid: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid ile yaptığı maçta ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Maçtaki goller, Atletico Madrid'den Giuliano Simeone ve Galatasaray'dan Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı gol ile geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Alvarez'in pasında topla buluşan Ruggeri'nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

20. dakikada Sane'nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1

44. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Sanchez'e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün'ün yerden içeri çevirdiği topa arda direkte Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

Stat: RAMS

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Thiago Almada, Alexander Sörloth, Julian Alvarez

Yedekler: Juan Musso, Salvador Esquivel, Josee Maria Gimenez, Johnny Cardoso, Antoine Griezmann, Alex Baena, Nicolas Gonzalez, Robin Le Normand, Taufyk Zanzi, Julio Diaz, Iker Luque

Teknik Direktör: Diego Simeone

Goller: Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray), Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Marc Pubill, Thiago Almada (Atletico Madrid) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
