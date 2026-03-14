Galatasaray'dan ligde 3 maçlık galibiyet serisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde oynadığı RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Konyaspor'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 3 müsabakada da 3 puan aldı. Aslan bu süreçte Corendon Alanyaspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 1-0 ve Başakşehir'i de 3-0'lık skorla geçti.
Galatasaray'ın 27. haftadaki Göztepe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edeceğinden dolayı ertelenmişti. - İSTANBUL