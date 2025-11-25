Haberler

Galatasaray, Union Saint-Gilloise Maçında 4 Değişiklikle Sahaya Çıkıyor

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçından sonra Union Saint-Gilloise karşısında 4 futbolcu değişikliği yaptı. Kadroda önemli eksiklikler bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Union Saint-Gilloise mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Union Saint-Gilloise karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Wilfried Singo, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina'nın yerine Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Önemli eksikler

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da kadroda bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında sol bekte forma giyen Kazımcan Karataş ise UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda yok.

Öte yandan Gençlerbirliği müsabakasında Mario Lemina'nın sakatlığının ardından 17. dakikada oyuna giren ve devre arasında da yerini İlkay Gündoğan'a bırakan Yusuf Demir de kadroya alınmadı.

Yedek kulübesinde 6 genç futbolcu bekledi

Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan ve cezaları olan futbolcuların çokluğundan dolayı maça başlayan 11'inin dışında yedek kulübesine 9 futbolcu aldı. Buruk, genç futbolcular Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay'ı yedeklere dahil etti.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Union Saint-Gilloise müsabakasına; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Union Saint-Gilloise mücadelesinde de takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
