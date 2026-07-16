Galatasaray, hazırlık maçında yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a konuk olacak. Maç saat 21.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat