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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini açıkladı

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Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den 3 milyon Sterlin karşılığında kiraladı. 22.5 milyon Sterlin satın alma opsiyonu bulunan transferde, oyuncuya 2026-2027 sezonu için net 2.65 milyon Euro sabit ücret ödenecek.

GALATASARAY, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun, 2026-2027 sezonu sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçici transfer bedelinin 3 milyon Sterlin olduğu, şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin ise 22 milyon 500 bin Sterlin olarak belirlendiği ifade edildi. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu için 21 yaşındaki futbolcuya net 2 milyon 650 bin Euro sabit ücret ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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