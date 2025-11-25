Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye Yenildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü 57. dakikada David tarafından atıldı. Galatasaray'da Arda Ünyay, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 53 Arda Ünyay), Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang (Dk. 90 Leysen), Ait El Hadj (Dk. 71 Schoofs), Florucz (Dk. 71 Boufal), David (Dk. 59 Rodriguez)
Gol: Dk. 57 David (Union Saint-Gilloise)
Kırmızı kart: Dk. 89 Arda Ünyay (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 13 İlkay Gündoğan, Dk. 63 Torreira, Dk. 64 Sanchez, Dk. 70 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 35 David, Dk. 63 Khalaili (Union Saint-Gilloise)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenildi.
57. dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Florucz'un pasında Zorgane, çizgiden topu bekletmeden altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan David'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
74. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikada Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.
Belçika ekibi, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.