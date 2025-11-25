Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü 57. dakikada David tarafından atıldı. Galatasaray'da Arda Ünyay, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 53 Arda Ünyay), Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang (Dk. 90 Leysen), Ait El Hadj (Dk. 71 Schoofs), Florucz (Dk. 71 Boufal), David (Dk. 59 Rodriguez)

Gol: Dk. 57 David (Union Saint-Gilloise)

Kırmızı kart: Dk. 89 Arda Ünyay (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 İlkay Gündoğan, Dk. 63 Torreira, Dk. 64 Sanchez, Dk. 70 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 35 David, Dk. 63 Khalaili (Union Saint-Gilloise)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenildi.

57. dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Florucz'un pasında Zorgane, çizgiden topu bekletmeden altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan David'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

74. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikada Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.

Belçika ekibi, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.