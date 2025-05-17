Galatasaray, UEFA Kupası Zaferinin 25. Yıl Dönümünü Kutladı

Galatasaray, UEFA Kupası Zaferinin 25. Yıl Dönümünü Kutladı
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Galatasaray Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde eski futbolcularıyla bir araya geldi. Gheorghe Hagi ve diğer oyuncular kupa için anma etkinliğine katıldı.

GALATASARAY Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde buluşma gerçekleştirdi. O dönem zafere imza atan oyunculardan Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk kazanılan kupanın yıl dönümünde buluştu.

Tesisleri gezen eski futbolculara Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından hediye forma takdim edildi. İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski yöneticiler ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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