Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde FC RFS ile oynayacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. İdman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı ve taktik çalışmayla tamamlandı.
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.