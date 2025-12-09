Galatasaray U19, Monaco U19'a direnç gösteremedi

UEFA Gençlik Ligi 6. hafta maçında Monaco U19 ile temsilcimiz Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. CMB Training Centre'de oynanan maçı ev sahibi ekip Monaco, 5-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY DİRENÇ GÖSTEREMEDİ

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Pape Cabral, 68 ve 83. dakikada Yannick Dodo, 72. dakikada Oumar Konate ve 79. dakiakda Joan Tincres kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Monaco, puanını 9'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar ise 4 puanda kaldı. UEFA Gençlik Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacak. Monaco ise Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.