Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi
0:00/0:00
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, Liverpool U19 ile karşı karşıya geldi. Maça Esenler Erokspor Stadyumu'nda çıkan Galatasaray, 57. saniyede Kareem Ahmed'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Dakikalar 21'i gösterdiğinde ise Sonni-Lambie, Liverpool U19'un ikinci golünü attı. Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk hafta maçında Frankfurt'a 4-0 mağlup olmuştu.
UEFA Gençlik Ligi'nin 2. hafta maçında Galatasaray U19, Liverpool U19 ile karşı karşıya geldi.
57. SANİYEDE GOL OLDU
Galatasaray U19, 57. saniyede Kareem Ahmed'in attığı golle maçta 1-0 geriye düştü.
SKOR 2-0'A GELDİ
Dakikalar 21'i gösterdiğinde Sonni-Lambie, Liverpool U19'un ikinci golünü attı. Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk hafta maçında Frankfurt'a 4-0 mağlup olmuştu.
DEV MAÇ BU AKŞAM
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacağı ve RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.