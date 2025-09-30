Haberler

Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, Liverpool U19 ile karşı karşıya geldi. Maça Esenler Erokspor Stadyumu'nda çıkan Galatasaray, 57. saniyede Kareem Ahmed'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Dakikalar 21'i gösterdiğinde ise Sonni-Lambie, Liverpool U19'un ikinci golünü attı. Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk hafta maçında Frankfurt'a 4-0 mağlup olmuştu.

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. hafta maçında Galatasaray U19, Liverpool U19 ile karşı karşıya geldi.

57. SANİYEDE GOL OLDU

Galatasaray U19, 57. saniyede Kareem Ahmed'in attığı golle maçta 1-0 geriye düştü.

SKOR 2-0'A GELDİ

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Sonni-Lambie, Liverpool U19'un ikinci golünü attı. Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk hafta maçında Frankfurt'a 4-0 mağlup olmuştu.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacağı ve RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı

Bülent Arınç sessizliğini CHP için bozdu: Özgür Özel'den ricam...
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.