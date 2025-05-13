Galatasaray, Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşmak üzere Gaziantep'te yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, yarın saat 20.45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor