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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u Yenerek Finale Yükseldi

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u Yenerek Finale Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Osimhen ve Sallai'nın etkili performansları öne çıktı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Boranijasevic (Dk. 46 Prib), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 60 Aleksic), Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Melih Bostan), Kramer (Dk. 72 Umut Nayir)

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 83 Metehan Baltacı), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 58 Cuesta), Jakobs, Torreira, Lemina (Dk. 59 Berkan Kutlu), Frankowski, Mertens, Yunus Akgün (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 72 Yusuf Demir)

Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira, Dk. 47 ve 54 Sallai, Dk. 90+1 Yusuf Demir ( Galatasaray ), Dk. 53 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Sanchez, Dk. 67 Torriera ( Galatasaray ) Dk. 54 Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

47. dakikada sarı kırmızılar farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-3.

53. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3.

54. dakikada Galatasaray, gole kısa sürede karşılık verdi. Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

82. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan yerden ortasında arka kale direği dibinde Adil Demirbağ'ın dokunuşunda top auta çıktı.

90+1. dakikada Frankowski'nin yerden ortasında Mertens'in pasında Yusuf Demir, topu ağlara gönderdi: 1-5.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğü ile bitti. Sarı kırmızılılar finalde Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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