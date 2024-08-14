Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez idmana katılmazken, transfer görüşmeleri süren Wilfried Zaha antrenmanda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların, 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez idmana katılmadı. Transfer görüşmeleri süren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ise antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.