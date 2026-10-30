Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini 12. dakikada Osimhen ve 28. dakikada Yunus Akgün kaydettiler.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana, Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Dompe, Muleka
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen
Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara ( Galatasaray ) Dk. 45+5 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
7. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leao'nun şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, atıpas önünde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2
30. dakikada Dompe'nin soldan ortasında ceza sahasında Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.
39. dakikada sol kanattan hareketlenen Dopme'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.