Galatasaray transferde sağ gösterip sol vuracak! Dünyanın konuşacağı yıldız

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

ASIL HEDEF SALAH DEĞİL GRIEZMANN

Galatasaray'ın gündeminde uzun süredir Liverpool'dan ayrılmak istediğini açıklayan Muhammed Salah'ın olduğu dile getirilmişti. Ancak sarı-kırmızılıların hedefinde Salah'ın değil, başka bir yıldız olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un asıl hedefinin Fransız futbolcu Antonie Griezmann olduğu iddia edildi.

'GÜNDEMDE GRIEZMANN VAR'

Gazeteci Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında konuşarak, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı bir görüşmeyi açıkladı ve " Antoine Griezmann'ı sordum, negatif bir cevap almadım. Galatasaray'ın gündeminde Griezmann var. Galatasaray'ın gündeminde şu an net olarak Muhammed Salah yok." dedi.

KARİYER PERFORMANSI

2022'den bu yana yine İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyen yıldız isim, kariyerinde toplam 731 maça çıktı ve 284 gol attı.