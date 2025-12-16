Galatasaray transferde sağ gösterip sol vuracak! Dünyanın konuşacağı yıldız
Galatasaray, transfer döneminde büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Sağ gösterip sol vuracak olan Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu bulunuyor. Bu transferle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi planlayan Galatasaray, taraftarlarını da heyecanlandırıyor.
- Galatasaray'ın transfer hedefi Antoine Griezmann'dır.
- Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray yönetiminden Antoine Griezmann için olumsuz bir cevap almadığını belirtmiştir.
- Antoine Griezmann, kariyerinde 731 maça çıkmış ve 284 gol atmıştır.
Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
ASIL HEDEF SALAH DEĞİL GRIEZMANN
Galatasaray'ın gündeminde uzun süredir Liverpool'dan ayrılmak istediğini açıklayan Muhammed Salah'ın olduğu dile getirilmişti. Ancak sarı-kırmızılıların hedefinde Salah'ın değil, başka bir yıldız olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un asıl hedefinin Fransız futbolcu Antonie Griezmann olduğu iddia edildi.
'GÜNDEMDE GRIEZMANN VAR'
Gazeteci Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında konuşarak, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı bir görüşmeyi açıkladı ve " Antoine Griezmann'ı sordum, negatif bir cevap almadım. Galatasaray'ın gündeminde Griezmann var. Galatasaray'ın gündeminde şu an net olarak Muhammed Salah yok." dedi.
KARİYER PERFORMANSI
2022'den bu yana yine İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyen yıldız isim, kariyerinde toplam 731 maça çıktı ve 284 gol attı.