Galatasaray transferde pimi çekti bombayı patlatıyor: Mertens'in yerine dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde götüren Galatasaray, kupaya uzanması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Yeni sezonda da her iki kulvar için de iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi şimdiden kolları sıvadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı takım, Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva'yı listesine aldı. İngiliz kulübünde gelecek sezon yapılması beklenen kadro planlamasında düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için Cimbom devreye girdi.

İLK TEMAS KURULDU

Bir yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcuyla Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla temas kurduğu bildirildi.

MERTENS YERİNE BERNARDO SİLVA

38 yaşındaki Belçikalı 10 numara Mertens'le sezon sonu vedalaşacak olan Galatasaray, yerini Bernardo Silva ile doldurmak için harekete geçti.

A Bola Gazetesi de Manchester City'nin satmaya karar verdiği 30 yaşındaki oyun kurucuya G. Saray'ın dışında Benfica'nın da talip olduğunu yazdı.

Haberde Portekiz ekibinin, Bernardo Silva'nın istediği maaşı karşılamakta zorluk yaşayabileceği de ifade edildi. Yıldız futbolcu, Machester City formasıyla bu sezon 45 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.