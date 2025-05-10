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Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golcüler Abdulkerim Bardakçı ve Alvaro Morata'nın golleriyle maçı kazanan Galatasaray, üç puanın sahibi oldu.

(ANKARA) -Süper Lig'in 35. haftası ve sezonunun son derbisinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşıkarşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Konuk takım Galatasaray 66. dakikada Abdulkerim Bardakçı ve 84. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle derbide Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
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