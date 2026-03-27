Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar 31 Mart Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

