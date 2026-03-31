Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

