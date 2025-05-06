Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınma, koşu çalışmaları ve çeşitli oyunlarla gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 2 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas organizasyonuyla devam etti.
Futbolcular, 4'e 4 oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor