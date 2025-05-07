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Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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