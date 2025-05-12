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Galatasaray, Trabzonspor Finali Öncesi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trabzonspor Finali Öncesi Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık olan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. 10'a 2 top kapma organizasyonuyla devam eden idmanda futbolcular 3 takıma ayrılarak dar alanda minyatür kale taktik maç yaptı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Gaziantep'e hareket edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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