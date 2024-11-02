Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray 4 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL