Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı ve kuvvet çalışmalarına kadar devam etti. Ismail Jakobs ise tedavisinin ardından bireysel çalışmalara başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.