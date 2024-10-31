Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maç için Florya'da antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve turnuva yapıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL