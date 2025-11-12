Haberler

Galatasaray Teknoloji AŞ Kuruldu: Spor ve Teknolojiyi Buluşturacak

Güncelleme:
Galatasaray, yeni dijital dönüşüm şirketi Galatasaray Teknoloji AŞ'yi kurarak taraftar deneyimini artırmayı hedefliyor. Şirket, GS Plus, GS Tatil ve GS Para gibi markaları bir araya getirerek spor dünyasında teknoloji ihraç edecek. Yenilikçi çözümlerle maç günü ve dijital etkileşimleri yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Galatasaray Teknoloji AŞ, taraftar, marka, sporcu ve teknoloji ekosisteminin bir araya getirilmesi amacıyla yeni bir dijital dönüşüm şirketi olarak hayata geçti.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar spor dünyasına teknoloji ihraç eden bir yapı kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket GS Plus, GS Tatil, GS Para gibi alt markaları tek bir dijital çatı altında toplayacak.

Taraftar deneyimini yeniden tanımlayacak yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve veri odaklı çözümlerle maç günü ve dijital etkileşimleri dönüştürecek.

Galatasaray Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oldu:

Başkan: Dursun Özbek

Başkan Vekilleri: Eray Yazgan, R. Erdem Erkul

Yönetim Kurulu Üyeleri: Emir Aral, Başar Ay, Aziz Mesut Aykaç, Semih İncedayı, Yasin Beceni, Zehra Öney, Saltuk Buğrahan Budak

Galatasaray Teknoloji AŞ Genel Müdürlüğü görevine ise Uğurcan Uğur getirildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
