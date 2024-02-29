Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında 6 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun maç fikstüründe kupada rotasyona gitti ve son oynadıkları Antalyaspor karşılaşmasına göre 11'de 6 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk; Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Carlos Vinicius'un yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira ve Wilfried Zaha'ya görev verdi.

Galatasaray'da dünkü antrenmandan ağrıları olan Mauro Icardi ile sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech ile Serge Auirer kadroda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz bu sefer de forvet

Okan Buruk, Fatih Karagümrük mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ı forvette görevlendirdi. Bu sezon birçok pozisyonda görev alan ve oynadığı mevkilerde de başarılı performans sergileyen Barış Alper, son yaptıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise sağ bekte başlamıştı.

Sergio Oliveira 18, Wilfried Zaha 5 maç sonra 11'de

15 Aralık'taki antrenmanda fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında sakatlık yaşayan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, iyileştikten sonra yavaş yavaş maçlarda süre almaya başlamıştı. Bu sezon en son Pendikspor'a karşı 11'de başlayan Oliveira, Karagümrük karşılaşmasıyla 18 maç sonra 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Karagümrük mücadelesine 11'de başladı. Bu sezon son olarak Bandırmaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında 11'de süre alan Zaha, daha sonra 3'ü Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 maç sonra 11'de sahaya çıktı. Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşması sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 31 yaşındaki futbolcunun 11'de başlama isteğini ifade etmişti.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius 11'i ile başladı. - İSTANBUL