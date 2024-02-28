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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık

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Galatasaray'da ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan ve Okan Buruk tarafından eleştirilen Wilfried Zaha'dan, kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, son dönemde süre almakta zorlanıyor. Yedek kulübesinde başladığı ve sonradan girdiği maçlarda da bekleneni veremeyen Zaha, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından eleştirilmişti.

Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Buruk, Zaha hakkında "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Buruk'un bu sözleri sonrası Zaha'dan, kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fildişi Sahilli oyuncu "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" sözlerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Harun Kara:

Hani noldu Fenere Zaha çalımı. Zaha Cincona çalım atmış şimdi de Okana atıyor puhahahs

10
25
yanıtYanıtla
TAŞAR:

sizin yaranız var. işinize bakın.

yanıt19
yanıt3
YİĞİT TÜRKALP:

ortak mallar onlar.....

yanıt4
yanıt1
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