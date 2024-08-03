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Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi transfer müjdesi verdi: Bugün görüşmemiz var

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde takıma yapılacak takviyeler ile ilgili konuştu. İyi bir kadroları olduğunun altını çizen Buruk, "İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Buruk, "İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz" dedi.

"BU MAÇI DA, KUPAYI DA ÖNEMSİYORUZ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Geçen seneki şampiyonluk çok önemliydi, değerliydi. Maç bittikten sonra 25. şampiyonluk hedefini çizdik. Bu doğrultuda çalıştık. Takım olarak, psikolojik olarak hazırız. Bu maçı da, kupayı da önemsiyoruz. Çok önemli bir camiaya karşı oynuyoruz. İki takım da kazanmak istiyor. Güzel bir ortam bizi bekliyor. Güzel bir atmosfer var. İnşallah güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN TRANSFER GÖRÜŞMEMİZ VAR"

Transfer açıklamasında da bulunan Buruk, "Çok iyi oyuncularımız var. Kampı da çok iyi geçirdiler. Kampı birlikte geçirmek de çok önemli. Birçok oyuncumuz bizimle birlikteydi. İyi bir kamp geçirdik. Zaten iyi bir kadromuz var. İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz. Dönen oyuncular var. Karşımızda da önemli transferlere imza atmış bir takım var. Hücum anlamında güçlü bir takım. Hiçbir takıma karşı savunma önlemi almadık, hep kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Genel olarak baktığınızda iyi bir kadro. Zor bir maç. Ama maçı en doğru şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Hasan Demirtas:

batsuayiyi neden aldılar aklım ermedi.kim bunu alir.failli oyna dersen oynar bu

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