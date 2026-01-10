Haberler

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik" dedi. Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık" sözleriyle açıkladı.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımının Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği Süper Kupa Finali'nde kazanmayı hak etmediğini belirtti.
  • Okan Buruk, Galatasaray'ın Süper Kupa seremonisine çıkmama nedeninin, maç sonunda taraftarların ölmüş bir insana küfür etmesi nedeniyle saygı duruşu yapılması olduğunu açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı. Müsabakanın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Buruk, "Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik.Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu" dedi.

SEREMONİYE NEDEN ÇIKMADIKLARINI AÇIKLADI

Okan Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık." sözleriyle açıkladı.

Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErkan Salamış:

Bundan sonrada kazanamayacaksınız Okan efendi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıValeron:

Galatasarayın Fenerbahçe ye kaybetme lüksü yok. Nokta

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

hocam ! git lütfen. As kalecimizi yedeğe çekiyorsun sebebi geçen sene kalede Günay varmış yahu mantığa bakar mısın akıl tutulması. Final bu final !!!! Sara, ilkay… Lütfen git!!!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSAMET AKTAŞ:

Bizde seni tebrikler ederiz FB kazanması için elinden geleni yaptın ??

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

