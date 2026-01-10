Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik" dedi. Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık" sözleriyle açıkladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı. Müsabakanın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"
Buruk, "Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik.Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu" dedi.
SEREMONİYE NEDEN ÇIKMADIKLARINI AÇIKLADI
Okan Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık." sözleriyle açıkladı.