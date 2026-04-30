Galatasaray, tecrübeli kadrosuyla şampiyonluğa yürüyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa 3 puan uzaklıkta olan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 24 futbolcu daha önce bu başarıya ulaşırken sadece 4 futbolcu kariyerlerinde bu deneyimi ilk kez yaşayacak.

Süper Lig'de 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesinde bulunan 28 futbolcudan 24'ü kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Dört futbolcu ise ilk kez bir lig organizasyonunda kupa kaldırma sevinci yaşayacak.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Gine-Bissau asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile Can Armando Güner, ilk şampiyonlukları için gün sayıyor.

En tecrübeliler İlkay ve Sane

Galatasaray kadrosunda bulunan futbolculardan en fazla şampiyonluk yaşayanlar altışar kez ile İlkay Gündoğan ve Leroy Sane oldu.

Manchester City formasıyla 5 kez Premier Lig kupasını kaldıran İlkay, Borussia Dortmund ile Almanya'da şampiyonluk elde etti. Leroy Sane ise Bayern Münih ile 4 kez Almanya Ligi'ni alırken, Manchester City ile 2 kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu futbolcuları üçü Galatasaray, ikisi Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi olmak üzere 5 şampiyonluk gören Mauro Icardi izledi. Lucas Torreira ise 3'ü Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere 4 kez lig şampiyonluğuna uzandı.

Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ile Batuhan Şen üçer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Sacha Boey, Gökdeniz Gürpüz, Metehan Baltacı ikişer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü.

Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina, Victor Osimhen, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Arda Ünyay, Ahmed Kutucu ise Galatasaray kariyerinde birer kez ligde ipi önde göğüsledi.

Ayrıca Noa Lang 2 farklı takımla Hollanda Ligi'nde 3, Mario Lemina da Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde 2 kez mutlu sonu yaşadı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor kaptanı olarak Süper Lig'de bu sevince ortak olurken Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Davinson Sanchez ise Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'de şampiyon kadroda yer aldı.

Sacha Boey, Almanya'nın Bayern Münih takımında; Günay Güvenç, Türkiye'de Beşiktaş; Roland Sallai ise APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer lig şampiyonluğu gördü.