Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya Veda Etti

Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya Veda Etti
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Taylan Antalyalı'ya sosyal medya üzerinden veda etti ve kariyerinde başarılar diledi.

GALATASARAY, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek Taylan Antalyalı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ederken takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı yollarını ayrıldı.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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