Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzat Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme - Haberler

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Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzat Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

Usta oyuncu Behzat Uygur, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Torreira transferi hakkında Ertem Şener'e gönderme yaptı. Sosyal medyada Ertem Şener'in Galatasaray transferlerini duyurması transferin gerçekleşmeyeceği anlamına gelen bir espriye dönüştürülmüştü.

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Fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen usta oyuncu Behzat Uygur, ünlü spiker Ertem Şener'e gönderme yaptı. Herkesi güldüren bu paylaşım, kısa sürede beğeni topladı.

"ERTEM'İ BEN OYALARIM"

Sosyal medya kullanıcıları, usta spiker Ertem Şener'in Galatasaray transferlerini duyurduğunda o transferin gerçekleşmeyeceğine inanıyordu. Bu akıma dönüşen espriye Behzat Uygur'da katılarak, "Ben Ertemi oyalarım siz transferi yapın, Kardeşim bu hafta bizim oyuna bekliyorum" diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un yaptığı bu paylaşıma beğeni yağdı. Uygur'un takipçileri paylaşılan gönderinin altına çok sayıda yorum yaptı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen usta tiyatrocu Behzay Uygur'dan, ünlü spiker Ertem Şener'e olay gönderme

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Behzat Uygur Ertem Şener Galatasaray Spor Haberler

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