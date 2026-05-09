Sakaryaspor Taraftarları, Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamalarına Engel Oldu

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen taraftarlara Sakaryaspor taraftar grubu tarafından engel olundu. Sakarya'da yaşanan gerginlik, polis müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GALATASARAY'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sakarya'da kutlama yapmak isteyen taraftarlara, Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar tepki gösterdi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala üst üste 4, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kutlama yapmak isteyen sarı kırmızılılara, Sakaryaspor taraftarları engel olmak istedi. Yaklaşık 150 kişilik Sakaryaspor taraftarı sloganlar atarak araçlarıyla kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına tepki gösterdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler taraftarlar arasında etten duvar örerek herhangi bir taşkınlık yaşanmasını önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
