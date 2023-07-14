Galatasaray taraftarları Viyana sokaklarında
Spor Haberleri
Galatasaray'ın Austria Wien ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bu akşam Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını doldurdu. Taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlarla maçın başlama saatini beklemeye başladı.
- Galatasaray taraftarları Viyana sakaklarında
VİYANA - Galatasaray'ın Austria Wien ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bu akşam Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını doldurdu. Taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlarla maçın başlama saatini beklemeye başladı.