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Galatasaray taraftarları Viyana sokaklarında

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Austria Wien ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bu akşam Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını doldurdu. Taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlarla maçın başlama saatini beklemeye başladı.

- Galatasaray taraftarları Viyana sakaklarında

VİYANA - Galatasaray'ın Austria Wien ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bu akşam Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar Viyana sokaklarını doldurdu. Taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlarla maçın başlama saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Avcı - Spor

Galatasaray Avusturya Viyana Spor Haberler

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