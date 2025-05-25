Galatasaray Taraftarları Şampiyon Takımlarını Kutlamak İçin Beyoğlu'nda Toplandı
Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, taraftarlarıyla buluşmak üzere Beyoğlu'nda toplandı. Üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden çıkacak olan takım, kısa bir boğaz turundan sonra Yenikapı'ya ulaşacak.
GALATASARAY taraftarı şampiyon takımlarını yakından görmek için Beyoğlu'nda toplandı.
Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ile taraftarını selamlayıp Galatasaray Lisesi'nden çıkacak ve Sarayburnu'na ulaşıp gemiye binecek. Kısa bir boğaz turunun ardından gemi ile Yenikapı'ya ulaşacak.
Futbolcuları yakından görmek isteyen ve Galatasaray Lisesi'nin etrafında toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar takımın çıkışını bekliyor. Bazı taraftarlar camlarından Uruguay bayrağı açarken, Uruguaylı kaleci Muslera'ya da sevgilerini gösterdiler.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor