Galatasaray Taraftarları Şampiyon Takımlarını Kutlamak İçin Beyoğlu'nda Toplandı

Galatasaray Taraftarları Şampiyon Takımlarını Kutlamak İçin Beyoğlu'nda Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, taraftarlarıyla buluşmak üzere Beyoğlu'nda toplandı. Üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden çıkacak olan takım, kısa bir boğaz turundan sonra Yenikapı'ya ulaşacak.

GALATASARAY taraftarı şampiyon takımlarını yakından görmek için Beyoğlu'nda toplandı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ile taraftarını selamlayıp Galatasaray Lisesi'nden çıkacak ve Sarayburnu'na ulaşıp gemiye binecek. Kısa bir boğaz turunun ardından gemi ile Yenikapı'ya ulaşacak.

Futbolcuları yakından görmek isteyen ve Galatasaray Lisesi'nin etrafında toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar takımın çıkışını bekliyor. Bazı taraftarlar camlarından Uruguay bayrağı açarken, Uruguaylı kaleci Muslera'ya da sevgilerini gösterdiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Binlerce balon Ali Asaf için havalandı, umutlar gökyüzüne yükseldi
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi

Erdoğan'ın danışmanından DEM Partili Bakırhan'ı küplere bindiren çıkış
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Onlara verdiği isim dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.