Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Ümit Özdağ tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz

Ümit Özdağ: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Galatasaray Taraftarları Muslera'ya Tepki Gösterdi

Galatasaray Taraftarları Muslera'ya Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında, taraftarlar Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya performansından dolayı ıslıklarla tepki gösterdi. Muslera, maçın ardından soyunma odasına giderken teknik ekip ve bazı oyuncular tarafından teselli edildi.

Galatasaraylı taraftarlar, Dinamo Kiev maçında sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı performansından dolayı ıslıklayarak, tepki gösterdi. Muslera maçın ardından direkt soyunma odasına giderken, Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncular, Muslera'yı teselli etti. Bir grup taraftarlar da deneyimli kaleciye destek vererek, tezahüratlarda bulundu.

Maça 11'de başlayan Fernando Muslera, 90 dakika oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
img

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.