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Galatasaray Taraftarları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Takımı Bekliyor

Galatasaray Taraftarları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Takımı Bekliyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bayram yerine çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bayram yerine çevirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Tesisin kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye giren sarı-kırmızılılar, antrenman sahalarında kutlamalara devam etti ve heyecanla takımın gelmesini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Ankaragücü Spor Haberler

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