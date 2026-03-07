Haberler

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, polis eşliğinde Tüpraş Stadı'na yürüyerek ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na ulaştı.

Taksim Gezi Parkı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, polis eşliğinde yürüyerek, stada geldi.

Taraftarlar, güvenlik kontrolünün ardından Tüpraş Stadı'na giriş yaptı.

Kaynak: AA / Can Öcal
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım

Bir dönem efsaneydi son halini görenler tanıyamıyor
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme