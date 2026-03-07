Haberler

Galatasaray taraftarı derbi için Dolmabahçe'ye ulaştı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesinde, Galatasaraylı taraftarlar Tüpraş Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, Gezi Parkı'nda toplandıktan sonra güvenlik kontrollerinin ardından stadyumdaki yerlerini aldılar.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde 16.00'da Gezi Parkı'nda toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla karşılaşma saatini bekledi. Taraftarlar daha sonra güvenlik ve bilet kontrollerinin ardından Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini aldı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken polis kordonunda ilerleyen Sarı-kırmızılı taraftarlara Beşiktaşlı taraftarların yaklaşmasına olanak sağlanmadı.

Derbide yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı yer alacak.

