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Galatasaray Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Stadyumda

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Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, Taksim Gezi Parkı'nın yanında toplanarak tezahüratlar eşliğinde stadyuma yürüyüş gerçekleştirdi.

- Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'ye geldi

İSTANBUL - Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu önemli müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı'nın yanında bulunan Mete Caddesi'nde saat 16.30'da toplanmaya başlayan taraftar daha sonra tezahüratlar yaparak, toplu bir şekilde stadyuma yürüdü. Galatasaraylı taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyumun içine girdi.

Galatasaray Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Stadyumda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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