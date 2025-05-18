Galatasaray Taraftarları Ankara'da Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaray Taraftarları Ankara'da Şampiyonluğu Kutladı
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Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 25. şampiyonluğunu kutlamak için Kızılay ve çevresinde bir araya geldi. Meşaleler ve bayraklarla destek verdikleri takımlarının kazandığı 3-0'lık maç sonrası büyük bir sevinç yaşadılar.

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Ankara'da şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Kızılay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Güvenpark'ta toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Tunalı Hilmi Caddesi'nde de sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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