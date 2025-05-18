Galatasaray Taraftarları Ankara'da Şampiyonluğu Kutladı
Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 25. şampiyonluğunu kutlamak için Kızılay ve çevresinde bir araya geldi. Meşaleler ve bayraklarla destek verdikleri takımlarının kazandığı 3-0'lık maç sonrası büyük bir sevinç yaşadılar.
Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.
Ankara'da şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Kızılay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Güvenpark'ta toplandı.
Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Tunalı Hilmi Caddesi'nde de sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlaması yaptı.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor