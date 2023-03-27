Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Mertens, Adana Demirspor maçıyla dönüyor

Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta Galatasaray formasını giyemeyen Mertens, 1 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yokluğundaki 2 maçta 1 gol atabilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde deneyimli futbolcuya hazır olması yönünde talimat verdi.

Süper Ligi'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Dries Mertens seferberliği var.

ADANA DEMİR MAÇINA BÜYÜK OLASILIKLA YETİŞECEK

Mertens'in yokluğunda 2 maçta 1 gol atabilen Galatasaray, Belçikalı yıldıza sahalara hemen dönebilmesi için özel program uyguluyor. Son haberlere göre, Mertens, Galatasaray'ın 1 Nisan'da oynayacağı Adana Demir maçına büyük olasılıkla yetişecek.

MERTENS'IN KARNESİ

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asist kaydetti.