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Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor

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Galatasaray'ın 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı ve ayrılacağı iddia edildi. Bayern Münih, mali açıdan iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi olan Boey'e ayrılık izni verdiği belirtildi. Galatasaray'ın, Boey'i geri getirmek için Bayern Münih'e teklif yapacağı iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey hakkında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Bayern Münih, genç yıldızın yaşadığı sakatlıkların ardından istediği verimi bir türlü alamadı.

AYRILIĞINA İZİN ÇIKTI

Bayern'in 24 yaşındaki futbolcu için mali olarak iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'e ayrılık vizesini verdiği belirtildi.

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor

GALATASARAY DA DEVREDE

Haberde, Boey'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı öne sürüldü.

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran futbolcu geri geliyor
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları46j48c82r5:

artık orda frankowski var gerek yok , sattığımız oyuncuyu almak ne ya , aynı adamlar etrafında donmekten bıktı ülke , futbol siyaset , hep aynı yüzler , çekilin kardeşim gençlerin önünü açın

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