Galatasaray taraftarını üzecek haber! Fernando Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip

Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini koruyan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Muslera'ya, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes talip oldu. Geçtiğimiz sezon transfer ettikleri milli kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine de katkı sağlayacak tecrübeli bir kaleci arayışına giren Rennes, Galatasaray'a teklif sunmaya hazırlanıyor. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Romain Goyat'ın haberine göre, Rennes'in kaleci transfer listesinin ilk sırasında Uruguaylı yıldız Fernando Muslera bulunuyor. Diğer adaylar ise Yann Sommer ve Steve Mandanda.