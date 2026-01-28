Haberler

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü Haber Videosunu İzle
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı öncesinde Leroy Sane, takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya şaka yaptı. Isınma sırasında Kutucu'nun arkası dönükken elindeki sivri çubuğu fırlatan Sane'nin hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı taraftarlar, şakanın tehlikeli olabileceği yönünde tepki gösterdi.

  • Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya ısınma sırasında sivri bir çubuk fırlattı.
  • Sane'nin hareketi tribünlerdeki taraftarların dikkatini çekti ve bazı taraftarlar şakanın tehlikeli olabileceği yönünde tepki gösterdi.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve Sane'nin hareketi farklı yorumlara neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City– Galatasaray karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya şaka yaptı.

ÇUBUK FIRLATTI, TEPKİ ÇEKTİ

Isınma sırasında Ahmed Kutucu'nun arkası dönükken elindeki sivri çubuğu fırlatan Sane'nin bu hareketi tribünlerdeki taraftarların dikkatini çekti. O anları gören bazı taraftarlar, şakanın tehlikeli olabileceği yönünde tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sane'nin hareketi farklı yorumlara neden oldu. Şakanın dozuna ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel