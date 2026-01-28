Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı öncesinde Leroy Sane, takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya şaka yaptı. Isınma sırasında Kutucu'nun arkası dönükken elindeki sivri çubuğu fırlatan Sane'nin hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı taraftarlar, şakanın tehlikeli olabileceği yönünde tepki gösterdi.
Isınma sırasında Ahmed Kutucu'nun arkası dönükken elindeki sivri çubuğu fırlatan Sane'nin bu hareketi tribünlerdeki taraftarların dikkatini çekti. O anları gören bazı taraftarlar, şakanın tehlikeli olabileceği yönünde tepki gösterdi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sane'nin hareketi farklı yorumlara neden oldu. Şakanın dozuna ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.