Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1 kazandı.

"SUS" İŞARETİ TARAFTARI KIZDIRDI

Mücadelede ev sahibi ekibin ikinci golünü milli oyuncu Can Uzun kaydetti. Gol sevincinde tribünlere dönerek "sus" işareti yapan Can Uzun, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı genç futbolcuyu eleştirirken, hareketi provokatif bulduğunu dile getirdi.

"BEN ATTIM MAÇ AÇILDI"

Karşılaşmanın ardından da açıklamalarda bulunan Can Uzun, "Çok motiveydik, biraz da gergindik. Birçoğumuzun ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. Başlangıçta hatalar yaptık ama ilk golümüz bize iyi geldi. Benim golüm maçı açtı. Çok mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.